Haberler Yaşam Haberleri Genç doktor hastalığa yenik düştü
Giriş Tarihi: 12.4.2024 19:27 Son Güncelleme: 12.4.2024 19:52

Genç doktor hastalığa yenik düştü

Kızıltepeli genç doktor Erdal Kalkan, uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Genç doktor hastalığa yenik düştü

Kızıltepe'de Arbani aşiretine mensup Zêdinkî Ailesi fertlerinden Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serdar Kalkan'ın abisi Doktor Erdal Kalkan, beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.Beyin tümörü teşhisi konan ve yaklaşık 4 yıl önce İstanbul'da ameliyat geçiren Dr. Erdal Kalkan bu süre içerisinde tedavisine devam edilmesine rağmen yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. Genç yaştaki vefatıyla Ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını hüzne sevk eden Dr. Erdal Kalkan için Kızıltepe Ersoylu Mahallesinde taziye kuruldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç doktor hastalığa yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA