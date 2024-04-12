Genç doktor hastalığa yenik düştü

Kızıltepe'de Arbani aşiretine mensup Zêdinkî Ailesi fertlerinden Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serdar Kalkan'ın abisi Doktor Erdal Kalkan, beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.Beyin tümörü teşhisi konan ve yaklaşık 4 yıl önce İstanbul'da ameliyat geçiren Dr. Erdal Kalkan bu süre içerisinde tedavisine devam edilmesine rağmen yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. Genç yaştaki vefatıyla Ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını hüzne sevk eden Dr. Erdal Kalkan için Kızıltepe Ersoylu Mahallesinde taziye kuruldu.