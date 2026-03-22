Genç futbolcunun katilleri yakalandı

İstanbul Ümraniye'de bir süre önce ayrılan iki sevgiliyi barıştırmak için bir araç içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti. Bunun üzerine başlatılan operasyonlarla olayın faili ve eski sevgili Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı futbolcu Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi.

ALEYNA GÖZALTINDA

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine 2 araçla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. İddiaya göre şüphelilerden Alaaddin Kadayıfcıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan emniyette görgü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren polis, Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kalaycıoğlu'nun da olay anında saldırganın aracında bulunduğu iddia edildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli saha ve teknik çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden Alaaddin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46) isimli erkek ile A.T.(28) ve Z.K.(50) isimli kadın şahıslar olmak üzere toplamda 8 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah silah da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.