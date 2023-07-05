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Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:04 Son Güncelleme: 5.7.2023 11:09

Genç galerici kaza kurbanı! Dönüş yapan tıra yandan çarpan sürücü öldü

İzmir’de iddiaya göre dönüş yapmaya çalışan şoförün kullandığı tırın dorsesine yandan çarpan otomobil bir anda alev aldı. Kaza sonucu yanan araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Delil Süer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Galericilik yaptığı öğrenilen Süer’in ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Genç galerici kaza kurbanı! Dönüş yapan tıra yandan çarpan sürücü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesi Pamukyazı mevkisinde meydana gelen kazada İzmir-Aydın karayolunda seyir halinde olan ve galericilik yaptığı öğrenilen Delil Süer yönetimindeki otomobil, önünde giden ve dönüş yapmak isteyen E.T.'nin kullandığı tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan Süer'i çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T.'yi, kaza yerine yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Genç galerici kaza kurbanı! Dönüş yapan tıra yandan çarpan sürücü öldü
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