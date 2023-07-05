Genç galerici kaza kurbanı! Dönüş yapan tıra yandan çarpan sürücü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesi Pamukyazı mevkisinde meydana gelen kazada İzmir-Aydın karayolunda seyir halinde olan ve galericilik yaptığı öğrenilen Delil Süer yönetimindeki otomobil, önünde giden ve dönüş yapmak isteyen E.T.'nin kullandığı tırın dorsesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan Süer'i çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirledi.