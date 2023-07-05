Genç galerici kaza kurbanı! Dönüş yapan tıra yandan çarpan sürücü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesi Pamukyazı mevkisinde meydana gelen kazada İzmir-Aydın karayolunda seyir halinde olan ve galericilik yaptığı öğrenilen Delil Süer yönetimindeki otomobil, önünde giden ve dönüş yapmak isteyen E.T.'nin kullandığı tırın dorsesine çarptı.