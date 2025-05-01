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Giriş Tarihi: 1.5.2025 08:51 Son Güncelleme: 1.5.2025 10:06

Genç gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır’da, Reuters Haber Ajansı’nın muhabirliğini yapan 43 yaşındaki gazeteci Ümit Özdal, 53 gün önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Genç gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'da, uluslararası basın kuruluşu Reuters için muhabirlik yapan gazeteci Ümit Özdal, 53 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Yaşam destek ünitesine bağlı yaşam mücadelesi veren Özdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diyarbakır basın camiasında sevilen bir isim olan Ümit Özdal'ın vefatı meslektaşlarını ve dostlarını derin üzüntüye boğdu. Bir dönem Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde de çalışan Ümit Özdal memleketi Diyarbakır'da yapılacak olan cenaze töreninin ardından Sur ilçesine bağlı Çarıklı mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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Genç gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti
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