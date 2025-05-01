Genç gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'da, uluslararası basın kuruluşu Reuters için muhabirlik yapan gazeteci Ümit Özdal, 53 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Yaşam destek ünitesine bağlı yaşam mücadelesi veren Özdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diyarbakır basın camiasında sevilen bir isim olan Ümit Özdal'ın vefatı meslektaşlarını ve dostlarını derin üzüntüye boğdu. Bir dönem Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde de çalışan Ümit Özdal memleketi Diyarbakır'da yapılacak olan cenaze töreninin ardından Sur ilçesine bağlı Çarıklı mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.