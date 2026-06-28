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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Genç hafızların icazet sevinci

Genç hafızların icazet sevinci
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Erzurum Palandöken Müftülüğüne bağlı Yenişehir Yatılı Kız Kur'ân Kursunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 48 hafız öğrenci için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde Hafızlık Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. Yine, Palandöken Müftülüğüne bağlı Alkazan Kur'ân Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 27 erkek öğrenciye ise Solakzade Camii'nde düzenlenen programla hafızlık belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen törenlerde toplam 75 öğrenci hafızlık belgelerini alarak mezuniyet sevinci yaşadı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#PALANDÖKEN #ERZURUM

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Genç hafızların icazet sevinci
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