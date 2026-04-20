Genç hemşire adaylarından örnek seferberlik! “Temiz çevre sağlıklı toplum” diyerek sahaya indiler

Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte gençler, çevredeki atıkları toplayarak sağlığın yalnızca hastanelerde değil, yaşam alanlarında başladığını ortaya koydu. Sahada aktif görev alan öğrenciler, mesleklerinin temelini oluşturan koruyucu sağlık hizmetlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

SAĞLIK ÇEVREDE BAŞLAR

Etkinlikte konuşan öğrenciler, temiz bir çevrenin sağlıklı bir toplumun vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı. Çevre bilincinin küçük adımlarla büyüdüğüne dikkat çeken katılımcılar, benzer çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Yerel yönetim–üniversite iş birliğinin başarılı bir örneği olarak gösterilen etkinlik toplumsal duyarlılığın artmasına da katkıda bulundu.