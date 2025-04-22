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Giriş Tarihi: 22.4.2025 11:22 Son Güncelleme: 22.4.2025 11:48

Genç imam kaza kurbanı oldu! Otomobilin çarptığı motosikletli imam öldü

Aydın’da Mahmut A.’nın (46) kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü imam Onur Madran (27) hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Genç imam kaza kurbanı oldu! Otomobilin çarptığı motosikletli imam öldü

Kaza, gece saatlerinde Çine ilçesi Aydın-Muğla kara yolundaki Yolboyu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut A. (46) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Onur Madran (27) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Madran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Onur Madran, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Madran Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Madran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Onur Madran'ın Kavşıt Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yaptığı belirtildi. Otomobil sürücüsü Mahmut A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Genç imam kaza kurbanı oldu! Otomobilin çarptığı motosikletli imam öldü
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