Giriş Tarihi: 12.03.2026

Genç izcilerden şehit ailesine ziyaret

ADANA'NIN Sarıçam ilçesi Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu İzcileri, "Gönül Sofrası" projesi kapsamında 2016'da Şırnak'ta Hendek operasyonunda şehit olan özel harekât polisi Volkan Çay'ın ailesini ziyaret ederek birlikte iftar açtı. Malzemelerin taşınmasından ikramların düzenlenmesine kadar her adımda izcilerin görev aldığı iftar sonrasında şehidin hatıraları yâd edildi. Genç izciler, vatanın birliği için can veren kahramanların emanetlerine her zaman sahip çıkacakları sözünü verdi. Şehit Volkan Çay için dualar edildi, şehidin annesi Sibel ve babası Veysel Çay da izcilere teşekkür etti.

