Genç kadın evde ölü bulundu

Aydın
'da yaşayan 31 yaşındaki Ümran Yavuz evinde ölü bulundu. Acı olay Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'ta bulunan evde gerçekleşti. Yakınları, Aydın Şehir Hastanesi personeli Ümran Yavuz'dan haber alamayınca endişelenerek eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Ümran Yavuz'u hareketsiz bir şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ümran Yavuz'un, kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve ameliyat sonrası raporlu olduğu ve raporunun son günü olduğu öğrenildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Yavuz'un vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Aydın Şehir Hastanesi personelimiz Ümran Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.