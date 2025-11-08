Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da 1 aydır haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu
Burdur'da 1 aydır haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kendisinden yaklaşık 1 aydır haber alınamayan Nurşen Çelik (45) evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Nurşen Çelik'ten yaklaşık bir aydır haber alamayan yakınları bugün evine geldi. Kapının kilitli olması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılacak otopsinin ardından Çelik'in ölüm nedeni netlik kazanacak. Çelik'in 1 ay önce ayağının kırıldığı ve bu sebeple evden çıkamadı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

