Genç kadın evinin önünde isabet eden kurşunla öldü

Mersin'in Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi 88072 Sokak'ta meydana gelen olayda, E.I. ve Can A. isimli iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında evinin önünde duran 18 yaşındaki genç kadın Nur Almuhammet, başından vurularak hayatını kaybetti. İddiaya göre sokak arasında iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Evinin önünde bulunan ve evine girmeye çalışan 18 yaşındaki Nur Almuhammet isimli kadın kapısının önünde başına gelen kurşunla ağır yaralandı.

Olayda kavga anında 26 yaşındaki Can A. ise E. I.'nin silahlıdan çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan olay üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Nur Almuhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı Can A. ise bir başka ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E. I.'nın yakalanması için çalışma başlattı.