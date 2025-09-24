Giriş Tarihi: 24.9.2025 16:05Son Güncelleme: 24.9.2025 16:06
Genç kadın kapının arkasından çığlıklar attı: Gerçek herkesi şoke etti!
Eskişehir'de hareketli anlar yaşandı. Eski eşi tarafından bıçaklandığını söyleyerek polisi arayan kadın 2 yerden kilitli kapısının ardından yardım çığlıkları attı. Kapı 1 saatlik uğraşın sonunda kırıldı. Ekipler gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Duyanları şaşkına çeviren olay, akşam saatlerinde Işıklar Mahallesi'nde yaşandı... Apartmanın 1'inci katında oturan G.G. isimli kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin kontrol ettiği adreste bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.
EKİPLER ŞAŞTI KALDI!
Yarım saat geçmeden tekrar polise ihbarda bulunan G.G., eski eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bu kez adrese 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda polis intikal etti.
Adrese ulaşan polis ekipleri, kapıyı açmayan ve cılız bir ses tonuyla konuşan kadın için harekete geçti. "Kapıyı aç" ikazlarının ardından polis ekipleri koçbaşı ile 2 yerden kilitlenmiş kapıyı kırmaya başladı.
Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda ikamete giren ekipler, kadının yaralı olmadığını, dairede ise tek başına olduğunu fark etti. Ekiplerin 1 saatten fazla zamanını alan kadın, elindeki sigara ile yürüyerek ambulansa bindi.
Sigarasını yere atan G.G., kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın kapının arkasından çığlıklar attı: Gerçek herkesi şoke etti!