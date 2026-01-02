Haberler Yaşam Haberleri Genç kadın kaza kurbanı!
Giriş Tarihi: 2.01.2026 13:23

Genç kadın kaza kurbanı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı 26 yaşındaki Yağmur Şenli hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Genç kadın kaza kurbanı!
  • ABONE OL

Kaza, Torbalı ilçesi Kuşçuburun Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki B.İ.'nin kullandığı midibüs, trafik ışıklarına yakın noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli'ye (26) çarptı. Şenli kanlar içerisinde yerde kalırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrolde Yağmur Şenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, sürücüyü B.İ.'yi gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın kaza kurbanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz