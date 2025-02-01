Genç kadın tüfekle vurularak öldürüldü

Adana'da 21 yaşındaki Fatma Kocaklı, eşiyle yaşadığı evin içerisinde af tüfeğiyle karnından vurularak ölmüş halde bulundu. Olayla ilgili kadının dini nikahlı eşi gözaltına alındı. Cinayet dedektifleri soruşturma başlattı.

SİLAH SESİ DUYULDU

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Kocaklı (21) ve dini nikahlı kocası Mikail B.'nin yaşadığı evde silah sesleri duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis eve girdiğinde Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu.

EŞ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, Kocaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mikail B.'yi gözaltına aldı. Mikail B., eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet dedektifleri kadının intihar mı ettiği yoksa cinayette kurban mı gittiğini araştırıyor.