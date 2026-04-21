Genç kadına çarpıp kaçtı... 22 Yaşındaki Zehra hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:23

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Zehra Akbaş (22) hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücünün otomobili, bahçede terk edilmiş halde bulundu.

Ziya RAMOĞLU
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Yassıçalı Mahallesi Toklular yolunda meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a otomobil çarptı. Akbaş yola savrulurken, sürücü otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Zehra Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sürücünün kullandığı araç bir bahçede ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Ön farlarının kırık olduğu tespit edilen aracın T.M.'ye ait olduğu tespit edildi. Sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

#ADANA

