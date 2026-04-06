Sosyal medyadan tanıştığı kişi, 27 yaşındaki Arzu’ya dehşeti yaşattı! “Cezaevinden çıkarsa beni öldürür, en ağır cezayı alsın"

2024 yılının Haziran ayında sosyal medyada tanışan ikili, bir buçuk yıl Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadı. İlk haftalarda genç kadına şiddet uygulamaya başlayan Kadir A. daha sonra zorla alkol ve uyuşturucu içirerek Arzu Kaya'nın müstehcen videolarını çekti ve tehditlerde bulundu. Daha önce yaptığı evlilikten 2 çocuğu olan genç kadın kendisini öldürmekle tehdit eden Kadir A. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kadir A., tehdit, yaralama, uzaklaştırma kararını ihlal suçlarından tutuklandı.

ZORLA ALKOL VE UYUŞTURUCU İÇİRDİ

SABAH'a konuşan Arzu Kaya, "Kendisini çok temiz biri olarak tanıttı. 2 buçuk ay sürdü uzaktan görüşmemiz kendisi ciddi olduğunu ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesinde bir buçuk sene beraber yaşadık. İlk haftalarda şiddet uygulamaya başladı sonra zorla alkol içirmeye çalıştı ve zorla uyuşturucu kullandırmaya çalıştı. Bana zorla uyuşturucu içirdiği bir akşam müstehcen görüntülerimi çekerek tehditlerde bulundu. Başka insanlarla cinsel birliktelik yaşamamı istedi. Ben kabul etmediğim için yolda motorla seyir halinde olduğumuz bir vakit beni itti, beyin kanaması geçirip 1 hafta hastanede kaldım. Korktum ve şikayetçi olamadım bu süre içerisinde şiddete devam etti. Bir gece yine beni çok kötü darp etti, kafamda telefon kırıp bıçakla bileğimi kesti. Kolumda doku kaybına yol açtı. Çok kan kaybettim ilk şikayetimi o zaman yaptım. Uzaklaştırma kararı verildi beni de sığınma evine götürdüler. 1 gün sonra sığınma evinin kapısına dayandı ve tartışma çıkardı. Ardından ben Gaziantep'e ailemin yanına döndüm ama maalesef tehdit ve hakaretlerin arkası kesilmedi." dedi. Kabusu yaşadığını söyleyen genç kadın, "Benim adıma sosyal medyada hesap açıp haberim olmadan çektiği müstehcen fotoğraflarımı ve videolarımı yayınladı. İlk evliliğimden olan 2 çocuğumu ve beni öldürmekle tehdit etti. Sonunda tutuklandı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Cezaevinden çıkarsa beni öldürür" dedi.

EN ÜST SINIRDAN CEZA ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Mağdur Arzu Kaya'nın avukatı Gizem Uygur Durna süreci titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Müvekkilime uzun süredir ağır fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan, onu ve çocuklarını ölümle tehdit eden fail tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ancak failin tutuklanması davanın bittiği anlamına gelmemektedir; aksine, asıl hukuki mücadelemiz şimdi başlıyor. Bundan sonraki süreçte yegâne amacımız, failin eylemlerinin vahametine uygun olarak en ağır suç vasfıyla yargılanmasıdır. Kadına yönelik şiddetin hiçbir hukuki veya vicdani gerekçesi olamaz. Bu nedenle, yargılama neticesinde failin "haksız tahrik" veya "iyi hal" gibi hiçbir cezai indirimden faydalanmaksızın üst sınırdan cezalandırılması için tüm hukuki imkânlarımızı seferber edeceğiz" dedi.