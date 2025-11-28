Haberler Yaşam Haberleri Genç kadına takıntılı sevgili kurşunu
Giriş Tarihi: 28.11.2025

Ankara'da sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını tabanca ile başından vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay, Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan bir binada meydana geldi. İddialara göre, F. Y. (51) ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Nurselen Gülaçtı (33) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine F. Y. tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. Vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırgan şahıs ise cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
