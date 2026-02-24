Genç kadını boğup yol kenarına attılar

Korkunç olay, Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde D-400 Karayolu üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Kimlik tespiti çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Saliha T. olduğu belirlendi. İlk bulgulara göre Saliha T.'in boğularak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Turan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.