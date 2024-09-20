Genç kadını camdan atıp, gülerek müzik açtı... Sanık avukat kendini öldürdü, dava düştü

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz ağustos ayında 4 katlı binanın en üst katındaki pencereden düşen 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan, hayatını kaybetti. Olay esnasında evde bulunan Bursa Barosu'na kayıtlı Avukat Doğan Can Gündüz (41), kadının pencereden atladığını öne sürdü. Korkunç gerçek ise bir tanığın ifadesiyle ortaya çıktı.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ TANIK DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Doğan Can Gündüz'ün bir arkadaşına "Hafız bana bir eskort numarası yolla" şeklinde mesaj attığını sonrasında da arkadaşının Fatma Duygu Özkan'a ait numarayı vermesiyle ikilinin buluştuğunu belirtti. Bir tanık ise soruşturmanın seyrini değiştirdi.

"AŞAĞI ATTI, GÜLDÜ VE MÜZİK AÇTI"

Tanık, arkadaşlarıyla dolaştığı sırada bir binanın 4. katında kel, sırtında büyükçe dövmesi olan bir erkeğin siyah saçlı kadını atmaya çalıştığını gördüğünü ve kadının çığlık atarak yardım istediği söyledi. Ayrıca adamın kadını bacaklarından tutarak aşağıya attığını, kadın düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söylediği ortaya çıktı.

SANIK ÖLDÜ, DAVA DÜŞTÜ

Tutuklanan avukat Doğan Can Gündüz hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde bulunan Gündüz, yaşamına son verdi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. 3 Mayıs günü sanık Gündüz'ün cezaevinde öldüğünü ve bu durumun kendilerine bildirildiğini belirten mahkeme, davada düşme kararı verdi.