Genç kadının ölümünü barut izi aydınlatacak

Adana'da kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada, eşi İbrahim S.'ye (21) ait tabancayla vurulan Günay Sena S. (23) hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda İbrahim S.'nin, eşini kucağına alıp apartman girişine götürüp yarasına tampon yaptığı görüldü. Gözaltına alındıktan sonra ifadesinde eşini öldürmediğini, tabancayla intihar ettiğini savunan İbrahim S., el svapları alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu incelemenin ardından belli olacak. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S., ifadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" dedi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu incelemenin ardından belli olacak.