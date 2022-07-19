Genç kalemler, Bursa’nın hikâyesini yazacak

Büyükşehir Belediyesi, bir ilki gerçekleştirip Türk Edebiyatı'nın genç hikâyecilerini Bursa'da misafir etti. 16 hikâyecinin katıldığı programda, üç gün boyunca, Bursa'nın hem merkezi hem de ilçelerindeki tarihî ve tabii güzellikler gezildi. Gezi sonucunda hikâyecilerden; Bursa'da geçen, Bursa'nın muhtelif yerlerinin mekân olarak kullanıldığı, Bursa'yı merkeze alan birer hikâye yazmaları istendi. Yazılan hikâyelerin yıl içerisinde kitap olarak basılıp yayınlanacağı ifade edildi.





Programın ilk gününde, padişah türbelerinden Hanlar Bölgesi'ne, Üftade Hazretleri'nden Emir Sultan'a kadar şehir içerisindeki tarihi birçok yer ziyaret edildi. Gezi akşamında ise 'edebiyat ve mekân ilişkisi üzerine' istişare ve sohbet toplantısı düzenlendi. Toplantı; Dr. Necmettin Turinay, Ali Ayçil, Güray Süngü ve Mukadder Gemici yönetiminde yapıldı. Toplantıda; Abdullah Kasay, Ali Güney, Aynur Dilber, Elif Hümeyra Aydın, Gökhan Yılmaz, Gülşen Funda, Hümeyra Yabar, Hüseyin Ahmet Çelik, Kadir Daniş, Kuddusi Demir, M. Fatih Kutlubay, Merve Çakır, Merve Sevde Selvi, Mustafa Aplay, Samet Çıldan ve Zeynep Kahraman Füzün, görüşlerini ve düşüncelerini açıkladı. Toplantının verimli geçtiği ve hikâyeciler arasında fikir alışverişine zemin oluşturduğu özellikle vurgulandı.





Programın ikinci gününde, Bursa'nın önemli yerlerinden İnkaya, Misi, Gölyazı, Tirilye ve Mudanya hattındaki tarihî ve tabii güzellikler görüldü. Son gün ise tarihî Cumalıkızık Köyü'nün ardından, medeniyetlerin buluşma noktası olan İznik'in öne çıkan yapıları gezildi. Program boyunca Bursalı şair, yazar, edebiyat araştırmacısı, şehir ve kültür tarihçisi Nevzat Çalıkuşu, renkli ve derinlikli anlatımıyla edebiyatçılara mihmandarlık yaptı.





"Türk Edebiyatının Genç Kalemleri Bursa'nın Hikâyesini Yazıyor" adlı programın kitap tanıtım toplantısı için sonbaharda tekrar Bursa'ya gelecek olan isimler, okullarda tertip edilecek söyleşiler aracılığıyla Bursalı öğrencilerle buluşma imkânı bulacak.





Programın faydalı ve diğer şehirlere örnek oluşturacak nitelikte olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran, katılımcı edebiyatçılara teşekkür etti.