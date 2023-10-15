Genç karikatürist hayata Emin hoca ile tutundu

İstanbul Eyüpsultan'da sokakta kalan kimsesizlerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenen, Hz. Kaab Camisi'nin kapılarını açarak onların yeniden hayata tutunması çaba gösteren imam Emin Kır, misafirleri arasında yer alan karikatürist Yasin Yirmibeşoğlu'nun hayatını değiştirdi. Ağır bir depresyon geçiren ve 3 kez intihar girişiminde bulunan Yasin Yirmibeşoğlu, aradığı huzuru Emin Hoca'nın yanı başında buldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar'da öğrenim gördükten sonra gittiği Kore'de Kore dili ve dijital medya eğitimi gören Yasin Yirmibeşoğlu, dergilerde karikatürler çizmesinin yanı sıra editörlük, oyunculuk ve modellik de yapıyordu.Dirençli majör depresyonun pençesine düşen Yirmibeşoğlu, aşırı alkol kullanmaya başladı. Bu süreçte karikatürlerine ara veren Yirmibeşoğlu, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 3 kez intihar girişiminde bulundu. Uzun süreli tedavi süreci sırasında Yirmibeşoğlu'nun yolu Emin Hoca ile kesişti. Yirmibeşoğlu, yaklaşık 6 aydır Emin Hoca'nın Hz. Kaab Camii'nde 'İnsana Dokunma Merkezi' diye adlandırılan alanda kalıyor. Emin Hoca'nın yanında kendisine yepyeni bir dünya kurar Yirmibeşyoğlu, karikatürlerini yeniden çizmeye başladı. Yirmibeşoğlu'nun yaptığı çizimler şimdi kaldığı odanın duvarlarını süslüyor.Hayata yeniden tutunduğunu anlatan Yasin Yirmibeşoğlu, "Buraya geldikten sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Hocam, bana sanatçısın diyor, yeniden sanatımı icra etmeye başladım. Şu an yuvamdayım ve olmam gereken yerdeyim" dedi. Yirmibeşoğlu, eskiden yataktan çıkacak enerjiyi kendinde bulamazken yeniden çizmeye başlamanın verdiği özgüveni ve yeni hayatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmam Emin Kır ise, Yasin Yirmibeşoğlu'ndaki olumlu değişimden mutlu olduğunu belirterek, "Yaptığı çizimlerle sergi açacağız..." dedi.