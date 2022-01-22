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Giriş Tarihi: 22.1.2022 23:21 Son Güncelleme: 22.1.2022 23:23

Genç kız evinin önünde ölü bulundu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Genç kız evinin önünde ölü bulundu

Denizli’de genç bir kız yaşadığı evin kapsının önünde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Ayşegül Tuğçe Oymak isimli genç kız Yaşadığı evin giriş kapısında hareketsiz vaziyette yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Morgu'na kaldırıldı.

25 yaşındaki Ayşegül Tuğçe Oymak'ın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Genç kız evinin önünde ölü bulundu
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