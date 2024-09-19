Genç kız otel odasında ölü bulundu

stanbul Fatih'te ailesiyle tartışma yaşadığı iddia edilen 26 yaşındaki Neslişah Şentürk gece saatlerinde gittiği otel odasında ölü bulundu. Bağırış sesleri üzerine odaya giden otel görevlileri Şentürk'ün cesediyle karşılaştı. Şentürk'ün cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilirken ölüm nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak. Fatih'te bir otele geçtiğimiz hafta sonu gece saatlerinde giriş yapan 26 yaşındaki Neslişah Şentürk bir süre koridorda hararetli bir şekilde konuştuktan sonra odasına geçti. Odasında da sesler yükselince diğer misafirler durumu resepsiyona bildirdi. Resepsiyon görevlileri odaya geldiklerinde ise genç kızın cansız bedeniyle karşılaşınca hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler odada yaptıkları incelemelerde çeşitli uyuşturucu haplar buldu. Genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi toprağa verilen Neslişah Şentürk'ün olay günü ailesiyle bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Otel odasına girmeden koridorda kimle ne tartıştığı bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Şentürk'ün ölmeden hemen önce yaptığı telefon konuşması ve son anları güvenlik kameralarına yansıdı.