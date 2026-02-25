Köpekten kaçarken belediye otobüsü çarpmıştı: CHP’li isim ailenin isteğini hiçe saydı! O görüntüleri sosyal medyada paylaştı…

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜLER

Yoğun bakımdan çıkarılarak serviste tedavi altına alınan Cennet Nesibe Gül'ün ailesi, Kaya'dan ve beraberindeki belediye basın ekibinden kızları ile ilgili hastane odasından görüntü ve fotoğraf alınmamasını rica etti. Ancak hastane odasındaki ziyarette çekilen görüntüler, Başkan Kaya'nın sosyal medya hesabında aynı gün paylaşıldı. Aile ve yakınları Ahmet Kaya'ya tepki gösterirken, sosyal medyadaki paylaşımın altında da tepkilerini dile getirdiler.