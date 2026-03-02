Genç kıza motosikletli taciz kabusu!

Olay Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. 19 yaşındaki G.D., gece saat 00:05 sıralarında işten çıkarak evine doğru yürümeye başladı. İddiaya göre, genç kız Ecza Sokak üzerine geldiği sırada, ters istikametten motosikletiyle gelen bir şahıs önünü kesti.

"SENİ BEN GÖTÜREYİM" DİYEREK TAKİP ETTİ

İddiaya göre motosikletli şüpheli, genç kıza seslenerek "Gel beraber gidelim, seni ben götüreyim" teklifinde bulundu. Genç kızın "Hayır" cevabına rağmen ısrarlı takibini sürdüren şüpheli, G.D.'nin adımlarını hızlandırması üzerine motosikletiyle onu takip etmeye başladı. Genç kız korkuyla annesini arayıp durumu anlatırken, şüpheli şahıs yaklaşık 100 metre boyunca tacizini sürdürdü.

PİZZACIYA SIĞINDI, ŞÜPHELİ BEKLEDİ

Korku dolu anlar yaşayan genç kız, yol üzerindeki bir pizzacıya sığınarak kurtulmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş tacizci, motosikletini dükkanın karşısına çekerek genç kızın dışarı çıkmasını bekledi. Pizzacıdaki bir çalışanın durumu fark edip dışarı çıkması üzerine şüpheli motosikletiyle olay yerinden hızla uzaklaştı.

"ALKOLLÜYDÜM, PİŞMANIM" DEDİ

Olayın ardından polise başvuran G.D.'nin şikayeti üzerine Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, şüphelinin 31 yaşındaki A.A. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; "O gün moralim çok bozuktu ve çok fazla alkol tüketmiştim. Yaşanan bu durumun alkolün verdiği sarhoşluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Kasten veya bilinçli bir taciz amacım yoktu. Sergilediğim bu davranışlardan dolayı çok pişmanım. Neden böyle bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum. Bir daha böyle bir olayın tekrarlanmayacağına dair söz veriyorum." dedi. Hakkında "Cinsel Taciz" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.