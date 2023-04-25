Genç kızı öldürüp kaçtı yakalanacağını anlayınca intihar etti

İddiaya göre harita mühendisi H.Ö., galerici olan bir arkadaşının aracılığıyla Göktürk'teki evini 29 yaşındaki Aydın Altay ve 25 yaşındaki R.Ö.'ye kiraladı. Aydın Altay'ın 18 suç kaydı vardı ve cinayet suçundan aranıyordu. R.Ö.'nünde cinayetten aranıyordu ve 4 suç kaydı vardı. Evi saklanmak için tutmuşlardı. Geçtiğimiz gün H. Ö.'yü arayan galerici arkadaşı evi hemen kontrol etmesini istedi evinin kapısını çilingire açtırıp içeri girdiğinde, yatak odasında çıplak halde bir kadın cesedi buldu ve polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin 6 suç kaydı olan, 22 yaşındaki Buket Yorgancı olduğunu tespit etti. Buket Yorgancı başından tek kurşunla vurulmuştu. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada bir adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 mm çapında boş bir kovan buldu. Apartmanda yaşayanlar, gece saatlerinde iki el ateş sesi duyduklarını söyledi. Apartmanın girişindeki güvenlik kamerası ile bölgedeki diğer kameraların görüntülerini inceleyen polis ekipleri, öldürülen Buket Yorgancı ile Aydın Altay'ın eve birlikte girdiklerini tespit etti. Aydın Altay yaklaşık 1 saat sonra evden tek başına ayrılmıştı. Eve başka giren çıkan da yoktu. Polis ekipleri Aydın Altay ile R.Ö. aramaya başladı.