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Giriş Tarihi: 25.4.2023 16:49

Genç kızı öldürüp kaçtı yakalanacağını anlayınca intihar etti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da ocak ayında Tuncay Kurban’ı öldürmekten aranan şüpheli Aydın Altay Göktürk’te saklandığı evde 22 yaşındaki Buket Yorgancı’yı da geçtiğimiz gün öldürdü.  29 yaşındaki Aydın Altay, Gaziosmanpaşa’da kendisini sıkıştıran polislere teslim olmamak için intihar etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kızı öldürüp kaçtı yakalanacağını anlayınca intihar etti

İddiaya göre harita mühendisi H.Ö., galerici olan bir arkadaşının aracılığıyla Göktürk'teki evini 29 yaşındaki Aydın Altay ve 25 yaşındaki R.Ö.'ye kiraladı. Aydın Altay'ın 18 suç kaydı vardı ve cinayet suçundan aranıyordu. R.Ö.'nünde cinayetten aranıyordu ve 4 suç kaydı vardı. Evi saklanmak için tutmuşlardı. Geçtiğimiz gün H. Ö.'yü arayan galerici arkadaşı evi hemen kontrol etmesini istedi evinin kapısını çilingire açtırıp içeri girdiğinde, yatak odasında çıplak halde bir kadın cesedi buldu ve polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin 6 suç kaydı olan, 22 yaşındaki Buket Yorgancı olduğunu tespit etti. Buket Yorgancı başından tek kurşunla vurulmuştu. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada bir adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 mm çapında boş bir kovan buldu. Apartmanda yaşayanlar, gece saatlerinde iki el ateş sesi duyduklarını söyledi. Apartmanın girişindeki güvenlik kamerası ile bölgedeki diğer kameraların görüntülerini inceleyen polis ekipleri, öldürülen Buket Yorgancı ile Aydın Altay'ın eve birlikte girdiklerini tespit etti. Aydın Altay yaklaşık 1 saat sonra evden tek başına ayrılmıştı. Eve başka giren çıkan da yoktu. Polis ekipleri Aydın Altay ile R.Ö. aramaya başladı.

Polis ekipleri dün Aydın Altay'ın Gaziosmanpaşa'da saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda kaçamayacağını anlayan Aydın Altay, Buket Yorgancı'yı öldürdüğü tabancayla intihar etti.

4 AY ÖNCE BİR CİNAYET DAHA İŞLEMİŞ

Cinayet büro amirliğince yapılan incelemelerde kendini öldürülen Aydın Altay'ın ocak ayında da Gaziosmanpaşa'da Tuncay Kurban'ı öldüren kişi olduğu ve 18 kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis kaçan şüpheli R.Ö.yü yakalamak için çalışma başlattı.

GENÇ KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde Yorgancı'nın ölmeden önceki son anları görülüyor. Görüntülerde genç kız katili ile asansöre bindiği görülüyor

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Genç kızı öldürüp kaçtı yakalanacağını anlayınca intihar etti
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