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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Genç kızın sır ölümü mercek altında

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Genç kızın sır ölümü mercek altında
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yasemin Küçükyılmaz (19) evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. İddiaya göre, genç kadın olay öncesinde Mersin'de yaşayan erkek arkadaşını arayarak telefon görüşmesi yaptı. Ardından telefonu kapattı. Gelişmelerin ardından erkek arkadaşı hızla polisi arayarak kız arkadaşının evinin kontrol edilmesini istedi. İhbarın ardından adrese acil polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. İçerde genç kadının hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yasemin Küçükyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, talihsiz Küçükyılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#ANTALYA #GAZİPAŞA #MERSİN

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Genç kızın sır ölümü mercek altında
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