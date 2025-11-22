Genç milli yıldız Ömer ABD yolcusu! Yıldızı parlayan milli oyuncuyu ABD’li koç çağırdı

Geçtiğimiz 2024-2025 sezonunda Bahçeşehir Koleji U16A Erkek Basketbol Takımında oynayan Ömer Alp takımı ile TBF U16A Basketbol Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken hem turnuvanın 'En İyi İlk 5' ine seçilmiş hem de MVP (en değerli oyuncu) ödülünün sahibi olmuştu. Yine ocak ayında ülkemizin ev sahipliğini yaptığı 'Uluslararası U16 Yıldız Erkekler' turnuvasında milli formayı giyen Ömer Alp, ülkemizin şampiyonluğa ulaşmasında önemli bir rol oynarken bu turnuvada da MVP (en değerli oyuncu) ödülünü almıştı. Temmuz ayında yine milli formayla EYOF ( Avrupa Gençlik Olimpik Festivali)'a katılan oyuncu aldığı reboundlarla dikkat çekerken skora da önemli katkılarda bulunmuş, U16 Erkekler Basketbol Milli takımımız gençlik olimpiyat altın madalyasını ülkemize getirmişti. Son olarak ağustos ayında U16 Erkekler Avrupa Şampiyonasına katılan genç millilerimiz turnuvayı 7.likle tamamlarken Ömer Alp Elitaş maç başına en çok rebound (10.6) alan oyuncu olarak turnuvaya damgasını vurmuştu.

YILDIZ OYUNCU ABD'DE EĞİTİMİNE VE KARİYERİNE DEVAM EDECEK

Performansı ile ülkemizin sınırlarını da aşan milli oyuncumuz ABD nin en prestijli Organizasyonu olan McDonald All American Games McDonald's Şampiyonasının başındaki Koç Joe Wootten'ın da dikkatini çekti. Henüz 16 yaşındaki Ömer Alp gelecek sezona koç Wootten'ın yönettiği Bishop O'connell Lisesi takımında devam edecek.

ÖMER ALP ELİTAŞ, "HEDEFİM MİLLİ FORMAMIZLA ÜLKEMİZE ŞAMPİYONLUK KAZANDIRAMAK"

Ömer Alp Elitaş, "Milli takımımızdaki başarıdan sonra ABD'nin en prestijli Organizasyonu olan McDonald All American Games McDonald's Şampiyonasının başındaki Koç Joe Wootten'ın dikkatini çekmekten ve Koç Wootten'ın yönettiği Bishop O'connell Lisesi takımında devam etmekten dolayı çok heyecanlıyım. Altyapıda gösterdiğim bu başarıyı uluslararası alanda göstermek ve bugüne kadar başarı gösterip Türkiye'yi layıkıyla temsil eden önemli sporcular gibi bende ülkemi Basketbolün zirvesine taşımak için var gücümle mücadele vereceğim. Koç Joe Wootten'ın yönetimindeki Bishop O'connell Lisesi Takımında'da Türk sporcusunun neler yapacağını göstereceğim. Hedefim NBA'e kadar yükselip kendimi en iyi şekilde geliştirmek ve Ay Yıldızlı milli formamızla ülkemize şampiyonluk kazandıran ekibin bir parçası olmak" dedi.