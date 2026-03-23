Genç mimar Çin’de kaza kurbanı oldu

Giriş Tarihi: 23.03.2026

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Yüksek Lisans için Pekin Üniversitesi'ne giden Mimar Deniz Çevik, yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu öldü. Bartın'ın Amasra İlçesinde yaşayan Deniz Çevik (30), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimi için Çin'e gitti. Pekin Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Çevik'e, yolun karşısına geçtiği sırada alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü çarptı. Ağır yaralanan genç mimar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazesi Türkiye'ye getirilen Deniz Çevik, Amasra İskele Camii'nde düzenlenen törenin ardından Amasra Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bazı protokol üyeleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
