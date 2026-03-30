Genç mimarın acı sonu

İstanbul Kağıthane'de peyzaj mimarı Ahmet Hakan Gökbulut (27) 6'ncı katta yaşadığı dairenin terasından sokakta bulunan merdivenlere düştü. 7 Mart Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olaydan sonra Gökbulut'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Gökbulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurarak olayla ilgili çalışma başlattı.

SAÇLARINI KAZITMIŞ

Gökbulut'un, olaydan saatler önce saçlarını kazıttığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Gökbulut'u son gören kişinin arkadaşı Enes Ö. (26) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Enes Ö.'nün 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu. Hayatını kaybeden Ahmet Hakan Gökbulut'un cenazesi, Sarıyer Derbent Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.