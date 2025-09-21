Genç mucitler

SABAH, TEKNOFEST'in mucit gençlerinin projelerini yerinde inceledi. Tarım Teknolojileri alanında yarışan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin geliştirdiği "Akıllı Çiftlik" ilgi çeken projeler arasında. Çiftçiler, ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan akıllı çiftlik takip sistemi ile hayvanların nerede otladıklarını, tükettikleri besinin zararlı olup olmadığını anlayabiliyor. Ayrıca geliştirilen kapsül sayesinde de hayvanın geviş getirme sayısından yola çıkılarak sağlık durumu yapay zekâ ile analiz edilip çiftçinin telefonuna mesajla bildiriliyor. Ekip üyelerinden Emin Osman Atcı "Takımımızın adı Kapsül Agrobyte Vision. Biz burada bir akıllı çiftlik takip sistemi geliştirdik. Bu sistem, sürü yönetim modülünü baz alıyor. Bir kapsül tasarladık. Bunu ineğe ağız yoluyla yutturuyoruz ve ineğin midesindeki birinci odada kalıyor. Bu kapsül sayesinde inekten veriler alıyoruz. Sıcaklık, basınç ve geviş getirme sayılarını bu sayede ölçüyoruz. Çiftçinin de bu verilerle her ineği kontrol etmesini ve olası tehlikeli durumlardan haberdar olmalarını sağlıyoruz" dedi.Ortadoğu Teknik Üniversitesi katıldı. Ekip üyelerinden Serhat Sorgusormaz, "Bu alet sayesinde çocuklar odalarına giderken sedye yahut tekerlekli sandalye ile değil, kendi çevirdikleri pedalla gidecek" dedi.Festivalde, Türkiye'nin yerli sosyal medyası NSosyal'in standına da ilgi yoğundu. Proje Yöneticisi Büşra Bulut, "Şu an 1.5 milyon kullanıcıyı yakaladık. Yerli mesajlaşma uygulaması yönünde de çok fazla talep var. Bunun da hazırlıklarını yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıp bu konu üzerinde çalışıyoruz" dedi.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ PARS Roket Grubu'yla model roketçilik üzerine geliştirdiği roketleri TEKNOFEST etkinlik alanında tanıttı. İTÜ PARS Roket Grubu Kaptanı Sudenaz Sofuoğlu 'Farklı disiplinlerden oluşan 30 kişilik ekiple roket yapımı, motorunun gelişimi ve testleri üzerine çalıştık. İlk roketi 2024 yılında fırlatmadan önce yaklaşık 50'ye yakın test yaptık" dedi.Esenler Belediyesi, gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla düzenlediği "Üretken Esenler Proje Yarışmaları" kapsamında ortaya çıkan ilham verici projeleri TEKNOFEST 2025'te teknoloji meraklılarıyla buluşturuyor. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu gençlerin projelerini yakından inceledi. TEKNOFEST'te, D9-1 numaralı stanttaki Esenler Belediyesi Üretken Esenler Akademisi'nde eğitim gören öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi projeler sergileniyor.Konya Teknik Üniversitesi bünyesindeki ANKA Teknik Topluluğu tarafından geliştirilen, 100 kilometre menzile sahip elektrikli araç Lyra, TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tamamen yerli imkânlarla tasarlanan araç, 70 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 100 kilometre menzili bulunan Lyra, özellikleriyle festivalin öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.