Genç mühendis iş görüşmesine giderken kazada hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, mühendis Furkan Aygar (29), otomobilinin yol temizlik aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Ankara Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen iki otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kazada, araçların hurdaya döndüğü görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri sıkışan sürücüye müdahale etti.

MÜHENDİS OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Temizlik aracı sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ASELSAN'A GİDİYORDU

Aygar'ın dün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için ASELSAN'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.