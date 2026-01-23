Genç paramedik Hamit Aras dövülerek öldürülmüştü: Duruşma salonunda o anları izleyen anne gözyaşlarına boğuldu!

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Savaş İncioğulları, Muhammet E.K. ve tutuksuz sanık İsmail S. yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık Gökhan A. ise duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık İsmail S. savunmasında, "Olay yerinde Muhammet E.K., maktulden sigara istedi. Ben o sırada Gökhan'la sohbet ediyordum. Bu esnada Savaş, maktule 'Ne bakıyorsun lan' diye bağırdı. Savaş ile Emir yürümeye devam ediyordu. Emir, maktule yumruk savurdu. Maktul, Savaş'a çarpıp yere düştü. O an şoka girdim ve geri dönerek uzaklaşmaya başladım. Bu sırada Muhammet E.K. çantayı aldı, koşmaya başladılar. Biz Gökhan'la arkadan yürüyorduk. Muhammet, Savaş'a, 'Telefonu niye aldın?' dedi. Savaş da 'Verelim telefonu' dedi. Gökhan'la birlikte geri döndük, maktul hala yerde yatıyordu. Olay yerindeki bir ağabeyden 112'yi aramasını istedik. Ambulans ekibine yardım ettik. Polislere gerekli bilgileri verdikten sonra otobüs durağına gittik. Orada Savaş ve Muhammet'le karşılaştık. Gökhan, Muhammet'e sinirlenip yumruk attı. 'Niye vuruyorsun adama?' dedi. Ertesi gün polisler ikametime geldi, gerekli bilgileri verdim. Gökhan, Savaş'la birlikte evinden teslim oldu. Muhammet'in evine de polisleri ben götürdüm" dedi.