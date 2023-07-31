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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Genç şarkıcının feci ölümü

Genç şarkıcının feci ölümü
Kayserı'de kaldığı rezidansın 7. katından düşen ses sanatçısı genç kız hayatını kaybetti. Olay, dün Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız yaşayan ve bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, önceki sabah pencereden yere çakıldı. Genç kız, çarpmanın etkisiyle zemindeki mazgal da kırılınca bir iş yerinin deposuna düştü. Sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın eğlence mekânlarında şarkı söylediği öğrenildi. DHA

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Genç şarkıcının feci ölümü
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