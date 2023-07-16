Genç şarkıcıya silahlı saldırı

İstanbul Avcılar'da sahne aldığı mekandan çıkan Erkan Doğanay silahlı saldırıya uğradı. Önceki gün gece 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir mekandan çıkan Erkan Doğanay'a (20) gri renkli bir otomobilden 6 el ateş edildi. Karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan genç şarkıcı, taksiyle hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından sanatçının kuzeni ünlü şarkıcı Uygar Doğanay ve yakınları hastaneye akın etti. Genç şarkıcı, yakınlarının ısrarı üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı. Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yasında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkasınız. Şerefiniz yok sizin size şerefli olmayı öğreteceğiz bundan sonra hayırlı olsun" dedi.