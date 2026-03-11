Haberler Yaşam Haberleri Genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:03

Genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki genç boksör Fatih Kol, geçirdiği beyin kanamasının ardından verdiği 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti
  • ABONE OL

Sürmene ilçesinde yaşayan genç sporcu Fatih Kol, 1 Mart'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Kol için sağlık ekipleri günlerce yoğun çaba sarf etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç boksör, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Kol'un vefat haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ve Sürmene ilçesine bağlı Fındıcak Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz