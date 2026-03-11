Genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

Sürmene ilçesinde yaşayan genç sporcu Fatih Kol, 1 Mart'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Kol için sağlık ekipleri günlerce yoğun çaba sarf etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç boksör, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Kol'un vefat haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ve Sürmene ilçesine bağlı Fındıcak Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

