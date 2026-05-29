Genç sürücü feci kazada can verdi

Derince İlçesi Denizciler Caddesi üzerinde 26 Mayıs 2026 günü meydana gelen kazada, Derince Dumlupınar Mahallesi Özkan Sokak'ta ikamet eden Çıraklık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Çağrı Gürbüz'ün kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce savrularak yere düşen talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumunun kritik olduğu belirlenen 18 yaşındaki Çağrı Gürbüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların yoğun çabası, genç sürücüyü hayatta tutmaya yetmedi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Genç yaşta hayata veda eden Çağrı Gürbüz'ün acı haberi ailesini, okul arkadaşlarını ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz gencin cenazesi, Derince Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.