Genç yetenekler CSO’da ağırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), genç kabiliyetler yetiştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle Çocuk Eğitim Projesi'ni hayata geçirdi. Şarkı söylemeye, enstrüman çalmaya meraklı öğrenciler her cuma, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile buluşturularak sanata yönelmelerine ön ayak olunuyor. CSO Ada Yerleşkesi'ne gelen öğrenciler, ilk olarak CSO'nun genel provasını izliyor. Ardından CSO1826 Sergi Alanı'nı geziyor, 19. yüzyıla ait enstrümanların bulunduğu alandaki müzik aletlerini merakla inceliyorlar. Öğrenciler, CSO Ada Ankara Sanat Galerisi ve Müze Sorumlusu Ercan Yalçın ve Eğitim Çocuk Sorumlusu Didar Şensoy'dan projeyle ilgili bilgi de alıyor.
'ÖZEL HİSSEDİYORUM' Doktor Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Doğa Dila, CSO'nun provasını büyük bir merakla dinleyen öğrencilerden biri. Atmosferden çok etkilendiğini söyleyen Doğa, duygularını şöyle dile getirdi: "Provada Soprano Marie Heeschen'i dinledik. Önemli bir ses sanatçısını tanımak çok güzeldi. İzlediğim en iyi gösterilerden biriydi. Muazzamdı. Onlarla tanıştığım için kendimi özel hissediyorum. Orkestrayı dinledikten sonra şan eğitimi almaya karar verdim. Amatör olarak şarkı söylüyordum. Bu işi profesyonelleştirmek istiyorum. Buradaki müzisyenler ilham kaynağım oldu. Onlar gibi olmak için çalışacağım."
'MÜZİK AZMİM ARTTI'
Doktor Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Eren Güngör de, "Ben zaten stresten arınmak için müzik dinliyorum. Provayı da en önden izledim. Tam anlamıyla konsantre oldum. Müziğin ritmine kendimi kaptırdım. Duygularımı ifade edecek bir kelime bulamıyorum. Ukulele ve keman çalıyorum. Konzertmeister Menevşe Aydoğdu ile tanıştım. Keman çalmanın püf noktaları hakkında birkaç şey öğrendim. Buradaki müzisyenleri dinledikten sonra azmim arttı" diye konuştu.