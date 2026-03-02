Haberler Yaşam Haberleri Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 2.03.2026 01:24

Kahramanmaraş’ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.B. (18), yanında bulunan bıçakla İ.Ş.'yi (18) başından yaraladı. Olayda R.Ş. (17) ve M.A.' da (17) yaralanırken, M.A.'nın kolunun kırıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

