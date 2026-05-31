Gençler devlet desteğiyle yuvalarını kuruyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
'nca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu
kapsamında Kahramanmaraş
'ta kredi desteği alan 4 bin 904 çiftin 1001 çocuğu dünyaya geldi. Deprem bölgesindeki başlatıldıktan sonra 81 ile yaygınlaştırılan fon kapsamında, evlilik birliğinin desteklenmesine yönelik teşvikler devam ediyor. Uygulama kapsamında, 48 aylık süreçte çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerinin 12 ayı hibe edilirken, ikinci çocuğunu dünyaya getiren ailelerde ise kredinin tamamı hibeye dönüştürülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, çiftlerden 8 annenin de ikiz evlatlarını kucağına aldığını belirtti. Kredi kullanan çiftlerin yalnızca maddi değil sosyal açıdan da desteklendiğini bildiren Çalğan, çiftlere nikâh öncesinde 1, sonrasında 4 olmak üzere iki yıllık eğitim verildiğini söyledi.