Gençler dijital kütüphaneleri sevdi

Dijital çağın gereksinimlerine yanıt verebilmek adına dönüşüm sürecine giren kütüphaneler, fiziksel mekân olmaktan çıkarak, dijital bilgiye erişimin sağlandığı platformlara dönüştü. Kütüphaneler üzerine yapılan son araştırmalarda, dijital kütüphaneler ve çevrimiçi kaynaklara erişim oranlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Son bir yılda Türkiye genelinde dijital kütüphaneleri kullanan kişi sayısı yüzde 35 oranında arttı. 2024 yılı itibarıyla dijital kütüphane kullanıcılarının yüzde 60'ını 18-35 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Dijital platformların sunduğu erişim kolaylığı, interaktif arayüzler ve geniş içerik seçenekleri, genç nüfusun bu alana yönelmesini sağlıyor.