Gençler için dev yatırım hamlesi

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, devam eden ve ihale aşamasında bulunan toplam 14 projenin şehrin gençlik ve spor altyapısını güçlendirdiğini, projelerin toplam yatırım bedelinin 4 milyar 260 milyon TL'yi aşkın olduğunu söyledi
Tamamlanan projeler arasında Adana Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal Yapımı, Sarıçam Salonlu Gençlik Merkezi ve Pozantı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi önemli tesislerin yer aldığını ifade eden Dağlı, bu yatırımlar sayesinde gençlerin modern ve donanımlı alanlara kavuştuğunu kaydetti. Dağlı, devam eden projeler kapsamında Sarıçam'da öğrenci yurtları, ilçelerde sentetik saha dönüşümleri ve yeni spor alanlarının yapımının sürdüğünü, ihale aşamasındaki gençlik merkezleri ve spor salonlarıyla birlikte Adana'nın spor altyapısının daha da güçleneceğini belirtti.
"Gençliğe yapılan yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır" diyen Dağlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, güçlü şehirler ve donanımlı bir gençlik hedefiyle çalışıyoruz. 4 milyar 260 milyon TL'yi aşkın dev yatırım hamlesi, Adana'mızın yarınlarına duyduğumuz inancın en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.