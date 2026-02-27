Gençler için dev yatırım hamlesi

Tamamlanan projeler arasında Adana Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal Yapımı, Sarıçam Salonlu Gençlik Merkezi ve Pozantı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi önemli tesislerin yer aldığını ifade eden Dağlı, bu yatırımlar sayesinde gençlerin modern ve donanımlı alanlara kavuştuğunu kaydetti. Dağlı, devam eden projeler kapsamında Sarıçam'da öğrenci yurtları, ilçelerde sentetik saha dönüşümleri ve yeni spor alanlarının yapımının sürdüğünü, ihale aşamasındaki gençlik merkezleri ve spor salonlarıyla birlikte Adana'nın spor altyapısının daha da güçleneceğini belirtti.