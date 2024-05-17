Gençler spora ve eğlenceye doyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz düzenlenen "GSB Gençlik Kampları Ulusal Kamp Dönemi" başvurularının başladığını açıkladı. 35 farklı ilde 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanında yaz, kış ve tematik kamplar olarak Ulusal Kamp Dönemi ve Tematik Kamp Döneminde düzenlenen Gençlik Kampları, 2002'den bu yana binlerce genci ağırladı.Bakan Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler? Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı. Başvurunuzu yapın, çantanızı hazırlayın. Ben de çayınızı içmeye geleceğim" dedi.Aile aylık net geliri net asgari ücret altında olanlara, sosyo-ekonomik koşullar itibarıyla dezavantajlı durumda olan gençlere, kamp atamalarında belirli oranlarda öncelik tanınıyor. Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştiriliyor.