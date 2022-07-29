Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı için nefesler tutuldu. TSYD Ankara Kupası, Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ile 55. kez sahibini bulacak. Başkentin iki güzide temsilcisi kupanın sahibi olabilmek için Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Hem Ankaragücü hem de Gençlerbirliği kupayı kazanıp sezona moralli girmek istiyor. Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Ankaragücü Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Ankaragücü Gençlerbirliği maçı canlı izle ekranı!
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan "TSYD Ankara Kupası" bu yıl "TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" adıyla düzenlenecek.
Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı, 29 Temmuz 2022 Cuma (bugün) saat 20.00'da başlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankaragücü ile Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/