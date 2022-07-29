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Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:45

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TSYD Ankara Kupası maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise ‘’Ankaragücü Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?’’ sorusunu yöneltiyor. Peki, Ankaragücü Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ’Ankaragücü Gençlerbirliği maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar…

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı için nefesler tutuldu. TSYD Ankara Kupası, Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ile 55. kez sahibini bulacak. Başkentin iki güzide temsilcisi kupanın sahibi olabilmek için Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Hem Ankaragücü hem de Gençlerbirliği kupayı kazanıp sezona moralli girmek istiyor. Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Ankaragücü Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Ankaragücü Gençlerbirliği maçı canlı izle ekranı!

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan "TSYD Ankara Kupası" bu yıl "TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" adıyla düzenlenecek.

Ankaragücü Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı, 29 Temmuz 2022 Cuma (bugün) saat 20.00'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankaragücü ile Gençlerbirliği TSYD Ankara Kupası maçı, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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Gençlerbirliği Ankaragücü maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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