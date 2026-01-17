Gençlerbirliği kongresi yargıtaya taşınacak: Oy kullanamayarak kapıdan dönen yüzlerce üye dilekçe verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul, daha ilk dakikalardan itibaren gerginliğe sahne oldu. Kongrede yaşanan üyelik ve oy kullanma tartışmaları tansiyonu yükseltirken, başkan adaylarından Mithat Akar adaylıktan çekildiğini açıkladı. Genel kurulun başlamasıyla birlikte, Arda Çakmak yönetiminin son bir hafta içinde bine yakın kişiyi kulübe üye yaparak oy kullandırdığı; buna karşın daha önce üye olan yaklaşık 2 bin kişinin üyeliklerinin askıya alındığı ve kongre salonuna alınmadığı iddiaları krize neden oldu. Oy kullanma hakkı engellenen üyeler salona alınmazken, yeni yapılan üyelerin oy kullanabilmesi tepkilere yol açtı. Bu gelişmeler üzerine kongre salonunda söz alan Mithat Akar, yaşananların "hukuksuz ve adaletsiz" olduğunu belirterek başkan adaylığından çekildi. Akar, divana sunduğu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"17 Ocak 2026 tarihli olağanüstü seçimli Gençlerbirliği Spor Kulübü kongresine başkan adayı olarak seçime katılmak üzere yönetim kurulum ve tüm kurullarım ile genel kurul salonuna geldik. Oy kullanmak üzere gelen, daha önce oy kullanan ve aidatlarını ödeyen kongre üyelerimizin an itibarıyla haksız ve hukuksuz şekilde içeriye alınmadığını görmekteyiz. Demokratik bir ortamın olmadığı, hukuksuzluğun zirve yaptığı ve adil bir yarışın olmadığına inandığım için başkan adaylığımı geri çekiyorum. Adil bir kongrede görüşmek üzere."

ÜYELER NOTERE DİLEKÇE VERDİ

Kongreye oy kullanmak için gelen yüzlerce üye ise üyeliklerinin askıya alındığı gerekçesiyle salona alınmadıklarını ve oy kullanmalarına izin verilmediğini belirtti. Mağdur olduklarını ifade eden üyeler, kongre salonunda hazır bulunan notere dilekçe imzalayarak durumu tutanak altına aldırdı ve resmi başvuruda bulundu. Ayrıca Mehmet Akar'ın genel kurulu yargıya taşıyacağı öğrenildi.

ÇAĞRI ÇETİN'DE NAYLON ÜYELERE İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi olmasına rağmen başkan adaylığını açıklayan Çağrı Çetin de daha önce yaptığı açıklamalarda mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltmiş, kulüpte "naylon üye" skandalı yaşandığını iddia etmişti. Çetin, son bir hafta içerisinde Ankara'daki belediye otobüs şoförleri ve bir sendikaya bağlı kişilerin toplu şekilde kulübe üye yapıldığını öne sürmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından kongrede belirsizlik sürerken, olayların hukuki sürece taşınabileceği belirtiliyor.