Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel istifa etti! Volkan Demirel kimdir, kaç yaşında, neden istifa etti?

YATABARE'NİN BİLE BUGÜN HABERİ YOKTU

Ayrılma kararı aldığını sadece en yakın yardımcılarına söylediğini aktaran Demirel, "Yatabare'nin bile bugün haberi yoktu. Ona da sorabilirsiniz. Dün öğlen saatlerinde başkan adaylıktan çekildiği an bu kararı verdim. Mehmet başkanı dün tekrar seçime girmesi için ikna etmeye çalıştım. O da girmek istemediğini söyledi. Ben de bırakma kararı aldım." diye konuştu.

Demirel, Gençlerbirliği'nin başarılı olacağına inandığını dile getirerek, "Çok iyi bir takım var. Eksiklerimiz yok mu? Var. Eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Oyuncu bazında, hadi onu da geçtim, karakter bazında çok iyi bir kadro var. Kim gelirse gelsin bu takım bundan sonra her zaman yukarı gider. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü içeride iyi bir topluluk var." değerlendirmesinde bulundu.

Kararının net olduğunun altını çizen Volkan Demirel, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki istemeyerek ama (kararım) yüzde yüz. Benim kişiliğim, karakterim bunu yapmam gerektiğini söyledi. Yalnız bıraktığımı düşünmüyorum. Çok üzüldüler. Bunu yaşamak istemiyorum aslında, üzmek istemiyorum insanları ama ilerleyen zamanlarda daha çok üzülmektense şimdi biraz üzülürüz. Ben yarın unutulurum. Yarın buraya başka bir hoca gelir, maç kazanılır, o da unutulur. Demek istediğim bu. Ben başkana, röportaja çıkmadan önce söyledim. O da 'Gel bir görüşelim hocam.' dedi. Şimdi tesise gideceğim. Görüşeceğim tabii ki. Her şeyden önce saygı, insanların birbirlerine saygısı vardır. Saygıdan dolayı gideceğim, bir dinleyeceğim tabii ki ama kararım benim kesinlikle net. Değişmiş bir şey yok."