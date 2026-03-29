Gençlerden iyilik hareketi: Bir Işık da Sen Yak

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde hayata geçirilen "Bir Işık da Sen Yak" sosyal sorumluluk projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini aydınlatırken toplumsal dayanışmanın da güçlü bir örneğini ortaya koyuyor. Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında meslek lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde evlere giderek eski ve tehlikeli elektrik tesisatlarını yeniliyor, arızalı lambaları değiştiriyor ve ailelere çeşitli hediyeler götürüyor.

'GÖNÜLLERİ DE BAĞLIYORUZ'

Projede görev alan öğrenciler, yaptıkları işi "Sadece kabloları değil, gönülleri de bağlamak" olarak tanımlıyor. Yenilenen her aydınlatma sistemiyle birlikte yalnızca evler değil, umutlar da aydınlanıyor. Ziyaret edilen aileler ise duygu dolu anlar yaşıyor.

HER IŞIK BİR UMUT

Okulla halk arasındaki bağı güçlendiren çalışma, öğrencileri yaşadıkları çevrenin parçası haline getiriyor. Karaçoban'da yakılan her ışık, Türkiye genelinde yayılabilecek bir iyilik hareketinin simgesi olarak görülüyor. Okul Müdürü Reşat İpek, gençlerin sadece meslek sahibi değil, aynı zamanda vicdan sahibi bireyler olarak yetişmesi gerektiğini vurguluyor. İpek, küçük gibi görünen bir ışığın aslında büyük bir umudu temsil ettiğini belirtiyor.