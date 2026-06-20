Gençlerden milli teknolojilere büyük ilgi

Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği Bilim Festivali kapılarını açtı. Bilim, teknoloji ve savunma sanayii alanında çok sayıda etkinliğin yer alacağı festivalde, yerli ve milli teknolojiler çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gördü. Tacin Fuar Alanında ATAK helikopteri, Sikorsky helikopteri, çeşitli zırhlı araçlar ve farklı teknolojik sistemler sergilendi. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve savunma sanayii firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, kurumların envanterlerinde bulunan araç ve ekipmanlar da sergilendi. Bilim Festivali'nin önemli bölümlerinden biri olan Dene-Yap atölyelerinde ise çocuklar ve gençler için çok sayıda uygulamalı etkinlik düzenledi. Katılımcılar bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında hazırlanan atölyelerde deneyim kazanma fırsatı buldu. Festivalde vatandaşlar milli ürünleri görmek için akın etti.

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