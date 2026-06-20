Haberler Yaşam Haberleri Gençlerden milli teknolojilere büyük ilgi
Giriş Tarihi: 20.06.2026

Gençlerden milli teknolojilere büyük ilgi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Gençlerden milli teknolojilere büyük ilgi
  • ABONE OL
Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği Bilim Festivali kapılarını açtı. Bilim, teknoloji ve savunma sanayii alanında çok sayıda etkinliğin yer alacağı festivalde, yerli ve milli teknolojiler çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gördü. Tacin Fuar Alanında ATAK helikopteri, Sikorsky helikopteri, çeşitli zırhlı araçlar ve farklı teknolojik sistemler sergilendi. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve savunma sanayii firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, kurumların envanterlerinde bulunan araç ve ekipmanlar da sergilendi. Bilim Festivali'nin önemli bölümlerinden biri olan Dene-Yap atölyelerinde ise çocuklar ve gençler için çok sayıda uygulamalı etkinlik düzenledi. Katılımcılar bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında hazırlanan atölyelerde deneyim kazanma fırsatı buldu. Festivalde vatandaşlar milli ürünleri görmek için akın etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerden milli teknolojilere büyük ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA