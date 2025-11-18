Gençlere ‘evlilik’ dersi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Sağlam Aile, Sağlam Gelecek" vizyonuyla, yuva kurma yolculuğuna çıkan çiftler için eğitim programları hazırladı. Bu kapsamda şimdiye kadar 8,1 milyon çifte eğitim verildi. Geniş kapsamlı Aile Eğitim Programlarının yanı sıra değişen dinamiklere cevap veren Modüler Aile Eğitim Programıyla 5,7 milyon kişiye, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile de 2013'ten bu yana 2.4 milyon genç çifte bilinçli ve sağlıklı evliliğin kapısını araladı. Tüm bu eğitimlerle toplamda 81 milyon vatandaşa ulaşıldı.Özellikle evlilik kredisinden yararlanacak gençlere zorunlu kılınan eğitimler, yol haritası çiziyor. Nikâhtan önce 1, sonra da ayda 1 olmak üzere 5 ders veriliyor. İlk dersi "Güçlü aileyi nasıl kurarım?" olan eğitimlerde, Aile Eğitim ve İletişim Alanı, Hukuk Alanı, İktisat Alanı, Medya Alanı, Sağlık Alanı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı konuları işleniyor.Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra özel olarak hazırlanan internet sitesinden, 6 ana alanda 32 başlıkta dijital danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Bu dijital rehber, çiftler arası sağlıklı iletişim sırlarından aile bütçesini yönetme stratejilerine, ev içi iş bölümünden ebeveynlik sanatına kadar birçok konuya odaklanıyor.